Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Silivri'de sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Beykoz ve Çekmeköy'de etkili olan yağış nedeniyle, Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 70'in üzerine çıktı.



AA'nın haberine göre; Kavacık aktarma duraklarında otobüs seferlerinde gecikmeler yaşandı. Sefer gecikmeleri nedeniyle vatandaşlar uzun süre yağış altında otobüs beklemek zorunda kaldı. Ayrıca Beykoz sahilinde lodos etkili oluyor.



Atatürk Havalimanı'nda ise yağış nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadı. Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan aprondaki işçiler, uçakların altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul'da yağmurun etkisini göstermesiyle akşam iş çıkışı trafikte yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu daha sonra düşüşe geçti.

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