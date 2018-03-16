İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatihte sahte belge yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında D.Y., E.Y., V.K. ve İ.G. isimli 4 şahıs gözaltına alınırken, matbaa gibi kullandıkları evden, binlerce sahte sürücü belgesi, sahte nüfus cüzdanı, pasaportlar, ikamet izin kartları, onlarca sahte resmi belge, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; göçmen kaçakçılarına ve aranan şahıslara nüfus cüzdanı, pasaport ile ikamet izin belgesi, çalıntı ve tescilsiz araçlara sahte trafik tescil belgesi ile sürücülerine sahte ehliyet ve çeşitli kurumlara ait kimlik belgeleri düzenlediği değerlendirilen 4 şahsı takibe aldı.

Söz konusu şüphelilerin, İstanbul Fatih'te bulunan ve matbaa olarak kullandıkları iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında, D.Y., E.Y., V.K. ve İ.G. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İHA'nın haberine göre; adreslerde yapılan aramalarda ise; çeşitli bankalara ait çekler, binlerce sahte sürücü belgesi, sahte nüfus cüzdanı, pasaportlar, ikamet izin kartları, onlarca sahte resmi belge, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi.

SAHTE BELGE ÜRETİMİ İÇİN EVİ MATBAAYA ÇEVİRMİŞLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, adli sicil kaydı temiz olan şahısların kimlik bilgilerini alarak sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport tanzim ederek yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan terör örgütü üyeleri başta olmak üzere aranan şahıslara sahte resmi belge düzenlediği değerlendirilen 4 kişi yakın takibe alındı. Şüphelilerin, İstanbul Fatih'te bulunan evleri matbaa olarak kullandığını tespit eden Jandarma ekipleri, söz konusu adresleri takibe aldı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; çeşitli bankalara ait çekler, binlerce sahte sürücü belgesi, sahte nüfus cüzdanı, pasaportlar, ikamet izin kartları, onlarca sahte resmi belge, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına aldı.

YENİ TİP POLİS KARTININ SAHTESİNİ YAPMIŞLAR

Ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme yapan jandarma ekipleri; şüphelilerin hatasız üretim yapabilmek için lazer çizim makinesi kullanarak yeni tip polis kimlik kartı ile birlikte daha birçok sahte belge ürettiklerini, bunları da piyasaya bin TL ile 15 bin TL. arasında bir fiyatla sattıklarını belirledi.

Makine mühendisi, Bilgisayar mühendisi ve matbaacılar sahtecilik işinde buluşmuş, Yakalanan şüphelilerden birinin Makine Mühendisi, birinin Bilgisayar Mühendisi, ikisinin ise eski matbaa çalışanı olduğundan ve sahte belgeler profesyonelce hazırladığı için çıplak gözle sahteliğinin tespit edilemediği, sadece sınır kapılarında bulunan teknik cihazların tespit edebilmesi nedeniyle, terör örgütü üyeleri ile aranan şahısların yurt dışına çıkarken kontrol ve denetimlerden geçmeyi planladıkları değerlendiriyor.

Piyasada resmi geçerliliği bulunan pek çok belgenin sahtesini üretebilecek altyapıyı kuran, hazırladıkları binlerce kimlik kartını piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenen şüpheli 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların bağlantılı olduğu kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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