İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Çete liderleri olduğu belirtilen O.S., Ü.S.S. Ve S.S.S.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi çok sayıda silahla gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Şahin çetesiyle çatışma halinde bulunan 'Sarallar' çetesine yönelik operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde başlayan baskında 'Sarallar' çetesinin üyeleri olduğu belirtilen O.S., Ü.S.S., S.S.S., M.O.O., H.C., Y.C., A.C.Ö., G.A., İ.A., G.İ., Z.D., M.P., M.G. ve H.C., gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 av tüfeği, 4 tüfeği fişeği, 1 ruhsatsız tabanca, 67 fişek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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