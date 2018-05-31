Sazlıbosna Barajı kenarında dolaşan vatandaşlar, su kenarına vurmuş bir erkek cesediyle karşılaştı. Ekipler durumun hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ceset üzerinde incelemeler yaparken, ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahıs olay yeri ekiplerinin ilk incelemesi ardından morga kaldırıldı. Polis, ölen kişinin kimliğini belirleme çalışmalarına başladı.

İHA'nın haberine göre, cesedi bulan vatandaş oğlu ile yürürken cesedi fark ettiklerini ifade ederek, "Bir anda ceset gördüğümden şüphelendim. Fazlada yaklaşamadım işin doğrusu ürperdik biraz. Biraz daha yakınlaşınca yine ceset mi değil mi emin olamadım. Sonra dedim ki polis gelsin baksınlar dedim. Sonra polis gelip ceset olduğunu gördü" dedi.

Öte şahsın kesin ölüm nedeni ise otopsi raporundan sonra belirlenecek.

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