Kadıköy'de silah zoruyla gümrük müşavirlik şirketine girerek çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra kasadaki 200 bin lirayı gasp eden şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Film sahnelerini aratmayan gasp anı kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz 2 Şubat Cuma günü Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Rıfat Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 gaspçı, gümrük müşavirlik şirketine geldi. Silah zoruyla içeriye giren gaspçılar, H.E.'yi alt kata indirerek ellerini ve ayaklarını bağladı. Ardından içerideki kasayı gören gaspçılar anahtarını bularak 10 bin dolar, 10 bin avro, 6 bin lira ve 50-60 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.
BAŞINA BİR ŞEY GELMESİN DİYE KARDEŞİNE MESAJ ATTILAR
İHA'nın haberine göre; olayın ardından iş yerinden ayrılan gaspçılar, bağladıkları H.E.'nin başına bir şey gelmesin diye cep telefonundan kardeşine, "Ellerim ayaklarım bağlı, iş yerinin alt katındayım" şeklinde mesaj yazdı. Bunun üzerine olay yerine gelen kardeşi, polis ekipleriyle beraber ağabeyini kurtardı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemenin ardından polis şüphelilerin eşkalini tespit ederek kimliklerini belirledi.
OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR
Bunun üzerine polis ekipleri, geçtiğimi Cumartesi günü Beyoğlu'nda bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Mustafa Ö.(32), Sercan Ö.(35), Enis A.(35) ile G.Ö.(26) ve S.Ö.(23)'ü gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 4 bin 600 avro ile 5 bin 600 lira ve 36 adet çeyrek altın ile pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
"ORADA ÖLECEĞİM SANDIM"
Kurtarılan H.E. polisteki ifadesinde, "Kapı çalınca açtım. Aniden içeri giren maskeli ve silahlı kişiler beni iş yerinin alt katına indirdiler. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Kasanın anahtarını bulup açtılar. İçindeki 10 bin dolar, 10 bin avro, 6 bin lira ve 50-60 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtılar" dedi. Şüphelilerin ayrılmadan önce cep telefonu alarak kardeşine mesaj attıklarını söyleyen H.E. "Orada öleceğimi sandım. Ancak polis beni kurtardı" diye konuştu.
İŞYERİNDEN KOVULUNCA SOYGUN PLANLAMIŞ
Öte yandan, soruşturma kapsamında şüphelilerden Sercan Ö.'nüm şirketin eski bit çalışanı olduğu tespit edildi. Şüphelinin bir süre önce iş yerinden kovulduğu, ardından soygun planı yaptığı öğrenildi.
Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Ö.(32), Sercan Ö.(35), Enis A.(35) tutuklanırken diğer şüpheliler serbest kaldı.
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