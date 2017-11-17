İstanbul'da soygun senaryosu

İstanbul'da İranlı bir işadamının döviz bürosunda çalışan Ali Okan H., iddiaya göre bir gün önce buluşup anlaştığı kişilere kendisini soydurdu. Gaspa uğradım diye polise başvuran Ali Okan H.'nin olay anı görüntülerindeki şüpheli davranışları gerçeği ortaya çıkarttı. Ali Okan H.'nin olaydan 3 gün sonra inandırıcı olsun diye 'psikolojim bozuldu' diyerek psikiyatri kliniğine yatırdığı belirlendi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fatih Taya Hatun Mahallesi, Tığcılar Sokak'ta bir işmerkezindeki döviz bürosuna bir ay önce elleri silahlı iki kişi geldi ve içerdeki çalışanın elini kolunu bağladıktan sonra 265 bin dolar, 30 bin lira ve 5 bin Euro parayı alarak kayıplara karıştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine güvenlik kameraları incelendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerde şüpheliler ve mağdurun rahat hareketlerinden kuşkulandı.



SUÇ ORTAĞI ELE VERDİ

Soyguncuların peşine düşen polis şüphelilerder Dursun S.'yi yakaladı. Şüpheli polise şaşırtan ifade verdi. Şüphelinin iddiasına göre soygunda döviz bürosunda çalışan Ali Okan H.'nin de parmağı vardı. Dursun S., döviz bürosu çalışanı ile olaydan bir gün önce buluştuklarını ve plan yaptıklarını söyledi.



BİRLİKTE GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Ali Okan H.'nin olaydan bir gün önce gaspçılarla Fatih'te bir adreste buluştuğunu belirledi. Polisin ulaştığı buluşmanın görüntülerinde mağdurun şüphelilerle birlikte yürüdüğü görüldü.



İNANDIRICI OLSUN DİYE HASTANEDE YATMIŞ

İranlı işadamının döviz bürosunda çalışan Ali Okan H. nin olaydan sonra inandırıcı olması için, 'psikolojim bozuldu' diyerek Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde 3 gün boyunca tedavi altına alındığı belirlendi. Elde edilen delillerin ardından sözde mağdur Ali Okan H. de şüpheli olarak gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından Ali Okan H. ile Dursun S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.