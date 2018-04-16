İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi başladı. İstanbul'daki su kesintisi 5 ilçede yer alan bazı mahalleleri etkiliyor. İSKİ'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği belirtilmişti. İşte o ilçe ve mahalleler

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN YERLER

Güngören İlçesi: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı.

Esenler İlçesi: Fatih ve Tuna Mahalleleri.

Bakırköy İlçesi: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

Bağcılar İlçesi: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.

İSKİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSKİ Bağcılar Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 550 77 01

İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 583 29 06

İSKİ Bahçelievler Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 644 13 00

İSKİ Esenler Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 430 42 10

İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü telefon numarası: 0212 482 74 57

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