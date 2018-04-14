İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) Bahçelievler Ana İsale Hattı ve terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar'ın bazı bölgelerinde 20 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle;

Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK OLAN İLÇELER

Güngören İlçesi: Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı

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