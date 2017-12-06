İstanbul'da sular kaçta gelecek? İSKİ su kesinti listesi 6 Aralık 2017

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) İstanbul'da bugün uygulanacak olan bakım ve planlı su kesintileri programını paylaştı. Paylaşılan planlı su kesintisi listesine göre bazı ilçelerde bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında su kesintisi yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? İşte 6 Aralık Çarşamba günü planlı kesinti listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 6 ARALIK 2017

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi) Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kuloğlu Mah,Kocatepe Mah,Kaptanpaşa Mah,Kececi Piri Mah,Piri Paşa Mah,Yenişehir Mah,Şehit Muhtar Mah,Yahya Kahya Mah,Piyale Paşa Mah,Sururi Mah,Kamer Hatun Mah,Cukur Mah,Fetihtepe Mah,Catma Mescit Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Kadı Mehmet Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Hüseyinağa Mah,Hacı Ahmet Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi) Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi) Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Balıkyolu Mah,Ardıçlı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah,Alibeyköy Mah Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi) Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Mevlana Mah,Yeni Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi) Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Eğitim Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Ortabayır Mah,Telsizler Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gültepe Mah,Gürsel Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi) Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Gürsel Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Güllübağlar Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Esenler Mah,Fevziçakmak Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Yunus Emre Mah,İsmetpaşa Mah,Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Cebeci Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi) Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Harbiye Mah,Kaptanpaşa Mah,Mesrutiyet Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Yayla Mah,Paşa Mah,Teşvikiye Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Eskişehir Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Halil Rıfat Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Feriköy Mah,Gülbahar Mah Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi) Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbulda sular kaçta gelecek?

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İSKİ su kesinti listesi