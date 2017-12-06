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İstanbul'da sular kaçta gelecek?
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İstanbul'da sular kaçta gelecek? İSKİ su kesinti listesi 6 Aralık 2017

İstanbul'da sular kaçta gelecek? 6 Aralık 2017

İSKİ, İstanbul'da yapılacak olan su arıza ve bakım kesintileri listesini kendi internet sitesi üzerinden paylaştı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

06.12.2017 - 12:17 | Güncelleme:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) İstanbul'da bugün uygulanacak olan bakım ve planlı su kesintileri programını paylaştı. Paylaşılan planlı su kesintisi listesine göre bazı ilçelerde bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında su kesintisi yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? İşte 6 Aralık Çarşamba günü planlı kesinti listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 6 ARALIK 2017 

Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi)
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kuloğlu Mah,Kocatepe Mah,Kaptanpaşa Mah,Kececi Piri Mah,Piri Paşa Mah,Yenişehir Mah,Şehit Muhtar Mah,Yahya Kahya Mah,Piyale Paşa Mah,Sururi Mah,Kamer Hatun Mah,Cukur Mah,Fetihtepe Mah,Catma Mescit Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Kadı Mehmet Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Hüseyinağa Mah,Hacı Ahmet Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi)
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi)
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Süleymaniye Mah,Balıkyolu Mah,Ardıçlı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah,Emniyettepe Mah,Alibeyköy Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi)
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Mevlana Mah,Yeni Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi)
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Eğitim Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Ortabayır Mah,Telsizler Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gültepe Mah,Gürsel Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi)
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Gürsel Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güllübağlar Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Esenler Mah,Fevziçakmak Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Yunus Emre Mah,İsmetpaşa Mah,Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Cebeci Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi)
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Harbiye Mah,Kaptanpaşa Mah,Mesrutiyet Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Yayla Mah,Paşa Mah,Teşvikiye Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Eskişehir Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Halil Rıfat Paşa Mah,Halaskargazi Mah,Feriköy Mah,Gülbahar Mah
Açıklama : Enerji Kesintisi (Arıtma Tesisi Ve Terfi Merkezi)
Başlama Tarihi : 6.12.2017 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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