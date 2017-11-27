İstanbul'da sular kaçta gelecek? İSKİ su kesinti listesi 27 Kasım 2017

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) İstanbul'da bugün uygulanacak olan bakım ve planlı su kesintileri programını paylaştı. Paylaşılan planlı su kesintisi listesine göre bazı ilçelerde bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında su kesintisi yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? İşte 27 Kasım 2017 tarihli su arıza kesinti listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 27 KASIM 2017

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2017 - 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2017 - 10:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehsuvar Bey Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2017 - 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2017 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Sarıgöl Mah,Merkez Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2017 - 11:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kemalpasa Mah,Tevfikbey Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kartaltepe Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2017 - 02:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Eğitim Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2017 - 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah,19 Mayıs Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2017 - 10:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Kurtköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.11.2017 - 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2017 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbulda sular kaçta gelecek?

İSKİ su kesinti listesi