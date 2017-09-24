İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 24 Eylül Pazar günü yapılacak olan su kesintilerini araştırıyor ve aynı zamanda "İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?" sorusunu soruyor. İnternet sitesinden planlı su kesintilei listesini paylaşan İSKİ, bugün uygulanacak olan su kesintileri hakkında bilgi verdi. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ planlı su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Davutpaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.9.2017 - 05:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.9.2017 - 00:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2017 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.9.2017 - 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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