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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ arıza kesinti programı

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, planlı su kesintisi listesini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan listeye göre bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

24 Eylül 2017 Pazar, 10:14:04 Güncelleme: 10:15:37

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 24 Eylül Pazar günü yapılacak olan su kesintilerini araştırıyor ve aynı zamanda "İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?" sorusunu soruyor. İnternet sitesinden planlı su kesintilei listesini paylaşan İSKİ, bugün uygulanacak olan su kesintileri hakkında bilgi verdi. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ planlı su kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Davutpaşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.9.2017 - 05:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2017 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.9.2017 - 00:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2017 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.9.2017 - 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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