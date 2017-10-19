İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Buna göre, 19 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Dudullu Terfi Merkezi'nde yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları nedeniyle 8 saat süreyle İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının bazı bölgelerine su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, su kesintisi Üsküdar ve Çekmeköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçesinin tamamında uygulanacak.

Ataşehir'in Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve Atatürk mahallelerin tamamı ve Küçükbakkalköy Mahallesi'nin bir kısmı su alamayacak.

Maltepe'nin Fındıklı Mahallesi, Ümraniye ilçesinin Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler ve Site mahalleleri, Kadıköy'ün Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu mahalleleri, Beykoz'un Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni mahalleleri, Sancaktepe'nin Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Beyoğlu'da Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri, Beşiktaş'ın Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek mahalleleri, Sarıyer'in Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahalleleri su alamayacak.

ÜMRANİYE'DE 16 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Ümraniye'nin İMES ve KADOSAN sanayi siteleri, Fatih Sultan Mehmet, Çakmak, Çamlık, Ihlamurkuyu, Tepeüstü, Tatlısu, Mehmet Akif, Altınşehir, Cemil Meriç, Parseller, Huzur, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Şerifali, Necip Fazıl, Esenşehir, Esenkent ve Madenler mahallelerinde ise 23.00'den itibaren 16 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yeni Camlıca Mah,Mimar Sinan Mah,İnönü Mah,Yenişehir Mah,Mevlana Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Ataşehir Atatürk Mah,Kayışdağı Mah,Esatpaşa Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Çengeldere Mah,Yavuz Selim Mah,Yeni Mahalle,Çiğdem Mah,Örnekköy Mah,Çubuklu Mah,Çiftlik Mah,Elmalı Mah,Fatih Mah,Acarlar Mah,Baklacı Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,Gümüşsuyu Mah,Kavacık Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Tom Tom Mah,Hacı Mimi Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Firuz Ağa Mah,Gümüşsuyu Mah,Emekyemez Mah,Evliya Celebi Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Mecidiye Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Bebek Mah,Kuruçeşme Mah,Cihannuma Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Rüstempaşa Mah,Nişanca Mah,Mimar Kemalettin Mah,Sarac İshak Mah,Sultan Ahmet Mah,Seyyid Ömer Mah,Sarıdemir Mah,Molla Fenari Mah,Mevlanakapı Mah,Mesihpaşa Mah,Molla Gürani Mah,Mimar Hayrettin Mah,Muhsinehatun Mah,Molla Hüsrev Mah,Yedikule Mah,Yavuz Sinan Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Zeyrek Mah,Şehsuvar Bey Mah,Şehremini Mah,İskenderpaşa Mah,Sümbül Efendi Mah,Süleymaniye Mah,Sururi Mah,Silivrikapı Mah,Topkapı Mah,Tayahatun Mah,Tahtakale Mah,Mercan Mah,Binbirdirek Mah,Beyazıt Mah,Balat Mah,Cankurtaran Mah,Demirtaş Mah,Cibali Mah,Cerrahpaşa Mah,Alemdar Mah,Akşemsettin Mah,Aksaray Mah,Ali Kuşçu Mah,Balabanağa Mah,Ayvansaray Mah,Atikali Mah,Karagümrük Mah,Kalenderhane Mah,Hoca Paşa Mah,Katip Kasım Mah,Küçük Ayasofya Mah,Kocamustafapaşa Mah,Kemalpaşa Mah,Hacıkadın Mah,Emin Sinan Mah,Derviş Ali Mah,Haseki Sultan Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Hobyar Mah,Hırka-İ Şerif Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Koşuyolu Mah,Zühtüpaşa Mah,Rasimpaşa Mah,Caferağa Mah,Acıbadem Mah,Hasanpaşa Mah,Fikirtepe Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah,Safa Mah,Yenidoğan Mah,İnönü Mah,Yunusemre Mah,Mevlana Mah,Emek Mah,Atatürk Mah,Kemal Türkler Mah,Merve Mah,Meclis Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,İstinye Mah,Çayırbaşı Mah,Yeniköy Mah,Rumeli Hisarı Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükdere Mah,Baltalimanı Mah,Merkez Mah,Kireçburnu Mah,Emirgan Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Seyit Nizam Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Veliefendi Mah,Nuripaşa Mah,Gökalp Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Merkez Efendi Mah,Maltepe Mah,Kazlıçeşme Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Sırapınar Mah,Soğukpınar Mah,Reşadiye Mah,Mimar Sinan Mah,Nişantepe Mah,Çatalmeşe Mah,Çekmeköy,Çamlık Mah,Sultançiftliği Mah,Taşdelen Mah,Merkez Mah,Ekşioğlu Mah,Güngören Mah,Cumhuriyet Mah,Alemdağ Mah,Aydınlar Mah,Kirazlıdere Mah,Mehmet Akif Mah,Koçullu Mah,Hamidiye Mah,Hüseyinli Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Saray Mah,Tatlısu Mah,Tantavi Mah,Namık Kemal Mah,Mehmet Akif Mah,Parseller Mah,Necip Fazıl Mah,Tepeüstü Mah,İnkilap Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,İstiklal Mah,Yamanevler Mah,Topağacı Mah,Çakmak Mah,Yukarı Dudullu Mah,Madenler Mah,Aşağı Dudullu Mah,Atatürk Mah,Dumlupınar Mah,Cemil Meriç Mah,Altınşehir Mah,Adem Yavuz Mah,Atakent Mah,Armağan Evler Mah,Elmalıkent Mah,Huzur Mah,Hekimbaşı Mah,Kazım Karabekir Mah,Ihlamurkuyu Mah,Esenkent Mah,Esenevler Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenşehir Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Murat Reis Mah,Selami Ali Mah,Salacak Mah,Küçüksu Mah,Küçük Çamlıca Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Selimiye Mah,Ünalan Mah,Çengelköy Mah,İcadiye Mah,Üsküdar,Valide I Atik Mah,Sultantepe Mah,Zeynep Kamil Mah,Yavuz Türk Mah,Barbaros Mah,Bahçelievler Mah,Bulgurlu Mah,Beylerbeyi Mah,Ahmediye Mah,Acıbadem Mah,Aziz Mahmud Hüdayi Mah,Altunizade Mah,Burhaniye Mah,Kuleli Mah,Kısıklı Mah,Küplüce Mah,Kuzguncuk Mah,Ferah Mah,Cumhuriyet Mah,Kandilli Mah,Güzeltepe Mah Açıklama : Terfi Merkezinde Arıza-Bakım Onarım Çalışması Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : İzzet Paşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.10.2017 - 22:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2017 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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