İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintileri listesini paylaştı. Buna göre, 25 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'un bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Celaliye Mah,Kamiloba Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 12:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Karadeniz Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 11:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 11:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.10.2017 - 22:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 11:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 11:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Yayla Mah,Evliya Celebi Mah Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.10.2017 - 20:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Veliefendi Mah,Sümer Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 12:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 12:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Bulgurlu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.10.2017 - 12:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbulda sular saat kaçta gelecek

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