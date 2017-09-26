İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) İstanbul'da bugün uygulanacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan programa göre, İstanbul'da 26 Eylül Salı günü bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK? (26 EYLÜL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mustafa Kemal Mah,Örnek Mah,Fetih Mah,Aşık Veysel Mah,Esatpaşa Mah
|Açıklama
|:
|700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.9.2017 - 22:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Terazidere Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 11:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çınar Mah,Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Örnek Mah,Bağlarçeşme Mah,Akevler Mah,Pınar Mah,Fatih Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüp
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İslambey Mah,Eyüp Merkez Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 13:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şehsuvar Bey Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 11:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eğitim Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 11:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle,Sapanbağları Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 10:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Velibaba Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 13:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aziz Mahmud Hüdayi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 09:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferah Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.9.2017 - 14:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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