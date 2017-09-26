İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) İstanbul'da bugün uygulanacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan programa göre, İstanbul'da 26 Eylül Salı günü bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK? (26 EYLÜL)