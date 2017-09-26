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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi listesi

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, İstanbul'da bugün uygulanacak olan su kesintisi programını paylaştı. Buna göre İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak. İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

26 Eylül 2017 Salı, 14:27:04 Güncelleme: 14:28:35

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) İstanbul'da bugün uygulanacak olan planlı su kesintileri programını paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan programa göre, İstanbul'da 26 Eylül Salı günü bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında su kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak?

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK? (26 EYLÜL) 

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Mah,Örnek Mah,Fetih Mah,Aşık Veysel Mah,Esatpaşa Mah
Açıklama : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.9.2017 - 22:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,Örnek Mah,Bağlarçeşme Mah,Akevler Mah,Pınar Mah,Fatih Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüp
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Eyüp Merkez Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 13:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehsuvar Bey Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 11:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Eğitim Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Sapanbağları Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 10:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 13:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Aziz Mahmud Hüdayi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.9.2017 - 14:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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