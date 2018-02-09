Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmalarını yürüten işçilerin kışladaki eski tahtaları tarihi yapının duvarının dibinde yaktıkları o anlar havadan görüntülendi. İşçilerin 250 yıllık tarihi kışlada bir yandan ateş yakması bir yandan restore çalışmalarına devam etmesi ise şok etti.

İHA'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Eyüpsultan'da bulunan Rami Kışlası'nda restorasyon çalışmalarını yürüten işçiler tarihi kışlayı adeta yakarak restore etti. İşçilerin 250 yıllık tarihi kışlada bulunan eski tahtaları toplayarak restore edilmesi gereken kışla duvarının dibinde yaktığı o anlar havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle tarihi kışlanın duvarının dibinde yakılan ateşin büyüklüğü gözler önüne serildi. Kışladan toplanan birçok tahtanın yakıldığı görüntülerde tarihi kışla duvarının isten dolayı simsiyah olması dikkat çekti.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Havadan çekilen görüntülerde bir yandan 250 yıllık yapı ateş yakılarak tahrip edilirken bir yandan da işçilerin restorasyon çalışmalarına devam etmesi gözler önüne serildi.Tarihi kışlayı restore etmekle görevli işçilerin ateş yakması görenleri hayrete düşürürken kimi işçilerin hiçbir şey yokmuş gibi çalışmalarına devam ettiği görüldü. Öte yandan restorasyon çalışmalarının 4 bölüm halinde yapılması planlanan tarihi kışlada 2. etap restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Rami Kışlası'ndaki restorasyon çalışmaları bittiğinde Türkiye'nin tarihini gözler önüne serecek bir 'Şehir Müzesi' hizmete girecek. Kışlada ayrıca yaklaşık 10 milyon kitap kapasiteli dev bir kütüphanenin kurulması planlanıyor. Kışlanın avlusunda ise sergi salonları ve gezi mekanlarının yer alması planlanıyor. Ziyaretçiler için kafelerden kitapçılara, hediyelik eşya dükkanlarından geleneksel el sanatlarının yapımı, tanıtımını ve satışının yapıldığı alanlara kadar birçok atölyede alanda bulunacak.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığından, Rami Kışlası'nda sonradan yapıldığı tespit edilen bir duvarın önünde, alanı yasa dışı kullananlara ait malzemelerin ateşe verilmesi olayıyla ilgili restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden, bazı basın organlarından yer alan Rami Kışlası'nda ateş yakılmasına ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rami Kışlası'nda sonradan yapıldığı tespit edilen bir duvarın önünde daha önce alanı yasa dışı kullananlara ait malzemelerin ateşe verilmesi olayıyla ilgili, restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatılmıştır. Ayrıca söz konusu habere konu kişi/kişilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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