Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda 26 bin 456 parça antik hazine ele geçirildi. Türkiye'nin kültür mirasını hedef alarak bu hazineleri yurtdışına kaçırmaya çalışan 13 kaçakçı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Ele geçirilen eserler arasında Yunan Mitolojisinin en önemli savaşçısı olarak bilinen Aşil'in (Akhilleus) kılıcı olarak bilinen 3 bin yıllık Miken kılıcı, Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında yaptırdığı 'İskender Büstü' Hermes heykeli ve Helenistik döneme ait altın yapraklarında 'Heilos' figürleri bulunan kraliçe tacı dikkat çekiyor.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 12 Aralık'ta ülke tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığına imza attı. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını artıran İstanbul polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyonun ilk ayağını Düzce'de gerçekleştirdi. Bu kentte tarihi eser kaçakçılığı yapan 6 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Bu şahısların itirafları doğrultusunda İstanbul merkezli 4 ilde daha operasyon gerçekleştirildi. Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 26 bin 456 parça sikke, antik heykel kaideleri ve taştan oluşan tarih ve sanat eseri ele geçirdi.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE TESLİM EDİLECEK

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda aralarında Yunan Mitolojisinin en önemli savaşçısı olarak bilinen Aşil'in (Akhilleus) kılıcı olarak bilinen 3 bin yıllık Miken kılıcı, Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında yaptırdığı 'İskender Büstü, Hermes heykeli ve Helenistik döneme ait altın yapraklarında ' Heilos' figürleri bulunan kraliçe tacı dikkat çekti.

Bu eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan kaçakçılık şebekesini çökerten polis, aynı operasyon kapsamında, Türkiye'nin kültür mirasını hedef alarak bu hazineleri yurtdışına kaçırmaya çalışan 13 kaçakçıyı gözaltına aldı. Ele geçirilen eserler, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilecek. Öte yandan tarihi eser operasyonu polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.