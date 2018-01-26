Suriye'de YPG ve DEAŞ'lı teröristler tarafından yağmalanan tarihi eserler, İstanbul'da ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Sümer Kralı'na ait altın taç ve altın takılar yurtdışına kaçırmaya çalışan Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER