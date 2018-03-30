İstanbulL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih ve Zeytinburnu'nda yaptığı operasyonda, 1700'lü yıllarda yapıldığı değerledirilen Osmanlı dönemine ait altın varaklı şecere, okuma çubuğu ile Budist manastırlarında bulunan tantra adındaki kutsal veda metinleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi eserleri yurt dışına kaçıracaklarını yönünde bilgi aldı. Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Zeytinburnu ve Fatih'teki adreslerine baskın düzenledi. Operasyonda M.A., M.A., H.A. ve N.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1700'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen Osmanlı dönemine ait altın varaklı şecere, okuma çubuğu ile Budist manastırlarında bulunan tantra adındaki kutsal veda metinleri ele geçirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdiği tarihi eserleri incelenmesi için Topkapı Sarayı Müzesi'ne gönderdi.



BU ZAMANA KADAR BULUNAN EN UZUN ŞECERE



Yetkililerin yaptığı incelemelerde ele geçirilen şecerenin bu zamana kadar bulunan en uzun şecere olduğunu, yaklaşık 300 yıl önce altın varaklarla hat sanatıyla arapça el yazması olarak yazıldığını, 8 metre 30 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde olduğu öğrenildi. Şecerede Hz. Adem'den başlayarak Hz.Muhammed'e kadar bütün peygamber soylarının madalyonlar içinde yazıldığı, 4 halifenin isimleri, Hz. Fatma'nın isminin ve 12 imamın isimlerinin bulunduğu tespit edildi. Eserde Kuran-ı Kerim'den pek çok ayet ve surenin bulunduğu belirlendi.





SARAY ERKANINA AİT METİN OKUMA ÇUBUĞU



Ele geçirilen 35 santimetrelik okuma çubuğunun ise nadide bir parça olduğunu belirten yetkililer, Osmanlı saray erkanından birine ait olabileceğini ileri sürerek metin okuma çubuğunun ana gövdesi abanoz ağacından olduğunu gümüş kaplama ve yeşim taşlarıyla süslenmiş, uç kısmının ise altın olduğunu tespit etti.



MANASTIRDAN ÇALINDIĞI TAHMİN EDİLEN 300 YILLIK TANTRA



Polis ekiplerinin ele geçirdiği bir başka eser ise Budist manastırlarında bulunan tantra adındaki kutsal veda metinlerinden oluşan 70 sayfalık eserdi. Yazıtların en az 300 yıllık olduğu ortaya çıkarak yetkililer, yazıtın Budist manastırından çalınmış olabileceği iddia ederek, Hintçe ve Sanskritçe yazılmış el yazması eserin ahşap muhfaza arasında parşomen ile deriye yazıldığı belirledi.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI



Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., M.A., H.A. ve N.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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