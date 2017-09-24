İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Çocuklar kamyonet kasasında dans etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kameralara takılan bir görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Kamyonet kasasına bindirilen çocuklar bu şekilde yolculuk yaptı.

İHA'nın haberine göre; Bu sırada başka bir araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar, ayağa kalkarak dans etmeye başladı. Canlarını hiçe sayan çocuklar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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