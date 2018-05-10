Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde seri bir şekilde akan trafikte arkasındaki bir kişiyle metrelerce tek teker üzerinde giden motosikletli yürekleri ağza getirdi. Akrobatik hareketler yapan motosikletlinin hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde geçtiğimiz günlerde motosiklet sürücüsü, akan trafikte tek teker üzerinde metrelerce seyretti. Arkasındaki kişiyle akrobatik hareketler yapan motosikletli, herkesin canını tehlikeye attı. Korku dolu o anları ise motosikletlinin arkadaşı anbean kaydetti. Trafikteki sürücüler ise şaşkın bakışlarla motosikletliyi izledi.

ALDIRIŞ ETMEDİ

Öte yandan Sarıyer İstinye, E-5 Karayolu gibi birçok yerde tek teker üzerinde giden motosiklet genç, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğunun olduğu saatte de akrobatik hareketler yaptı. Çevresindeki sürücülere aldırış etmeyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, motosikletli genç tünelde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafikte metrelerce seyir ediyor. Diğer görüntülerde ise arkasına arkadaşını alan genç, bu şekilde de yine trafikte tek teker gidiyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER