İstanbul'da tekneye "tombala" baskını

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Hasköy sahilde karaya bağlı bir gezi teknesine kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda tombala makinası ile kumar oynatıldığı belirlendi. Teknedeki 29 kişiye kumar oynamaktan, T.S.'ye ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçunu işlediği gerekçesiyle adli işlem yapılarak para cezası verildi.



OPERASYON KAMERADA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin tekneye yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, tekne içinde tombala makinasıyla kumar oynayanlar kameralara yansıdı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise teknenin hareket etmesi ihtimaline karşı teknenin çevresini denizde sararak önlem aldıkları görüntülendi.