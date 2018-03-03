Haber Merkezi'nin haberine göre ; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette, bulundukları, kırsal alana eleman temin etikleri ve eylem hazırlığında oldukları belirtilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Üsküdar, Esenyurt, Sultangazi ve Fatih'te 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği bildirildi. Diğer 5 kişi ise aranıyor.

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