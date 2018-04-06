İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 33 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın verdiği bilgilere göre; terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 10 ilçede 16 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 33 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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