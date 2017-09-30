İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 14 adrese yönelik gece baskınları düzenlendi. Güvenlik güçlerince Maltepe, Silivri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Pendik, Güngören ve Beylikdüzü'nde daha önceden tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerle bağlantılı kişiler olduğu ileri sürülen, tamamı terörist olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu 50 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kuvvetleri tarafından baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.