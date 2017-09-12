İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumluları gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına eylem talimatı veren ve planlayan 3 sözde üst düzey sorumlunun yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 2 ilçede 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 sözde sorumlu ile birlikte 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.