İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ adına sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir, Pendik ve Sultangazi'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.