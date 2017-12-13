Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; Esenyurt, Başakşehir, Bayrampaşa ve Fatih'te 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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