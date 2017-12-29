İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 10 ilçede 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43'ü yabancı uyruklu 46 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MUĞLA'DAKİ OPERASYONDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yatağan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu S.I. ve H.I. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1,5 ay önce geldikleri Yatağan ilçesindeki bir mermer fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.

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