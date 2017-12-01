İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu! 62 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince, 8 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. İHA'nın haberine göre; Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda 'yabancı terörist savaşçı' olarak adlandırılan 62 örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki çatışma alanlarında eylem yapan teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları, onlara maddi destek sağladıkları ve çatışmalı bölgelere eleman aktarımında bulundukları öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ şüphelisi 62 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

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Terör örgütü