İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda eylem planladıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 Mayıs'ta toplanacak grupları örgüt adına yönlendirmeyi amaçladıkları iddia edildi. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER