İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı iki operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik 16 Şubat'ta yapılan operasyonda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.K., İ.T. ve İ.A.'yı gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri dün gece saatlerinde tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İSTANBUL'DAN KIRSALA ELEMAN GÖNDERİYORDU



Öte yandan, TEM ekipleri Sultanbeyli'de terör örgütü PKK'nın kırsal alanına eleman aktardığını belirlediği N.B.'yi geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçuyla tutuklandı.

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