İstanbul'da terör örgütü PYD/ YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

AA'nın haberine, terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PYD/YPG adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 8 kişiden 3'ünü yakaladı.

Ayrıca operasyonda, terör örgütü üyeliğinden ve hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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