İstanbul Arnavutköy’de, zorla evlendirilmek istenince evden kaçan 18 yaşındaki Sinem Çelik’in ölüm emrini veren aile, genç kızın sevdiği gencin ailesinden de kan parası aldı.
Töre cinayeti 25 Mayıs’ta İstanbul Arnavutköy’de işlendi. 18 yaşındaki Sinem Çelik, beşik kertmesiyle evlendirilmek istenince Erzurum’dan İstanbul’a kaçıp sevdiği genç Ahmet B.’nin yanına geldi. Aile meclisi Sinem için ölüm kararı verdi. Genç kızın ağabeyi ve eniştesi, izini buldukları Sinem’i öldürüp kaçtı. Şüpheliler, Balıkesir’de yakalanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra Çelik ailesi kan parası istedi ve Ahmet B.’nin ailesine tehditte bulunup “Sizin yüzünüzden cinayet işledik. 800 bin TL verin sizi de öldürmeyelim” dedi. Bunun üzerine Ahmet B.’nin ağabeyi Dursun B., Gaziosmanpaşa Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu ve tehdit edenlerin isimlerini verdi. Evini satan ağabey, akrabalarını da dolaşıp para topladı. Kan parası isteyen aileyi ikna eden Dursun B., denkleştirdiği 250 bin lirayı aileye verdi. Ancak Dursun B., şikâyetinden vazgeçmedi.
Habertürk’e konuşan Dursun B. şunları söyledi: “Hastanede bile Ahmet’i arayıp ‘Sıra sana da gelecek’ diye tehdit ettiler. Sonra öldürdükleri kızın üzerinden kan parası pazarlığı yapmaya başladılar. ‘Kan dökülmesini istemiyorsanız 800 bin lira verin’ dediler. Bunu bile pazarlık konusu yapıp 250 bin liraya indiler. Daha önce çobanlık yapıyordum. İstanbul’a gelmeden önce hayvanlarımı satıp 2007’de İstanbul’da iki daire almıştım. Onlardan birini sattım, yakınlarımdan da para istedim. Topladığım parayı aracılara teslim ettim. Onun öncesinde de savcılığa dilekçe verdim. Her şeyi anlattım.”
‘BİZİ BİTİRDİLER’
O günden sonra korku içinde yaşadıklarını söyleyen Dursun B., şunları söyledi: “Ailem bu yüzden rahat yüzü göremez oldu. Arkam yok diye üzerime geldiler. Tehdit ettiler, para aldılar. Hem ailemi hem Ahmet’i bitirdiler. Sinem’in de canına kıydılar. Şimdi yakınlarım da benimle konuşmuyor. Ama ne olursa olsun şikâyetimden asla vazgeçmeyeceğim.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 31 dakika öncePolis böyle günler için var (Allah onlardan razı olsun)00
-
Misafir 35 dakika önceBeşik kertmesi hala kaldimi Allah rahmet etsin00