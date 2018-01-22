İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi. İş çıkış saatiyle birlikte İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 71'lere kadar yükseldi.

İşyerlerinden evlerine gitmek üzere yollara çıkan İstanbullular yoğun trafik karşısında zor anlar yaşadı. E-5 Karayolu Edirne istikameti Cevizlibağ mevkiinde araçların ilerlemekte zorluk çekti.

İHA'nın haberine göre; İstanbul genelinde trafik yoğunluğu sürüyor.

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