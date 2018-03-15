TEM Otoyolu Mahmutbey - Bahçeşehir arasında bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken tabletle oynadı. Sürücünün kendisini ve trafikteki diğer vatandaşları tehlikeye düşürdüğü o anlar başka bir araçtan saniye saniye görüntülendi.

Haberturk.com Whatsapp hattına gelen bilgide sürücünün bu anlarda 120- 130 km hızla gittiği belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER