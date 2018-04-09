E-5 Otoyolu Harem yönünde motosikletli gencin tek teker üzerinde tehlikeli şovu kameralara yansıdı.



Tekerini kaldırdığı motosikletiyle giden genç hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER