İstanbul'da lüks sitelerde bulunan 44 eve girdiği tespit edilen cezaevi firarisi hırsızlık şüphelisi Gültekin A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin soyduğu evler arasında gazeteci Hasan Cemal, Nasuh Mahruki, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da evlerinin bulunduğu belirtildi.
DHA'nın haberine göre, İstanbul'da yapılan hırsızlık operayonunda polisin uzun süredir peşinde olduğu bir süre yolcu motorlarında çalıştığı için lakabı "Kaptan" olan şüpheli Gültekin A. Şişli, Gülbahar mahallesinde polis tarafından yakalandı. Polisin takibinden kurtulmak için ailesinin yanı yerine günlük kiralık evlerde kaldığı öğrenilen şüphelinin 13 Haziran günü Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde bulunan açık cezaevinden firar ettiği ve arandığı belirtildi.
ÜNLÜLERİN EVLERİNE DE GİRMİŞ
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin aralarında gazeteci Hasan Cemal, Nasuh Mahruki ve eşi Mine Mahruki'nin evleri ile teknik direktör Bülent Korkmaz'ın evinin de bulunduğu, toplamda 44 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlendi. Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ve Tuzla'da hırsızlık yapan şüphelinin gündüz boş olduğunu tahmin ettiği evlere pencere camlarını kırarak girdiği ve hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin Çengelköy'de M.A. adlı kişinin evinden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı toplamda ise çaldıklarının değerinin 2,5 milyon lirayı geçtiği öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANMIŞ
Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelinin bir olayda ev sahibinin elinden pencereden atlayarak kurtulduğu bir başka olayda ise güvenliğin müdahalesi sonucu lüks siteye giremeden olay yerinden ayrıldığı görüldü.
"PİŞMAN" OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Gültekin A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli girdiği evlerin ünlülere ait olduğunu bilmediğini söyleyerek "Girdiğim evlerin kime ait olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.
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