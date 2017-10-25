İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Sarıyer'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA'nın aktardığına göre; Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde uyuşturucuya yönelik arama yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bazı şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.