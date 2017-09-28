İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.