Beyoğlu'nda bir ilköğretim okuluna bağlı çalışan öğrenci servisinde uyuyakalması sonucu unutulan çocuk, servis şoförü tarafından fark edilince dışarı çıkartıldı. Servisten çıkartıldıktan sonra okula götürülmeyip, ailesine de haber verilmediği iddia edilen çocuğun taksiyle servis hostesine teslim edildiği, akşama kadar bir büfede patates kızartması yediği, ardından da akşam servisiyle evine gönderildiği öğrenildi.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evinden çıkan 6 yaşındaki Ecrin, bir ilköğretim okuluna bağlı "54" numaralı öğrenci servisine bindi. Ardından servisi kullanan Şevket ismindeki şoför, okula vardıktan sonra çocukları indirdi. Ancak servisin en arka koltuğunda oturan Ecrin, araçta uyuyakaldı. Bütün öğrencilerin indiğini zanneden şoför ardından okul çıkış saatini beklemek üzere aracı Sanatkarlar Caddesi üzerinde park etti.
AKŞAMA KADAR BÜFEDE BEKLEDİ
Bir süre sonra uyanan Ecrin araçta kilitli kaldığını fark edince camlara vurmaya başladı. Çocuğu fark eden şoför önce çocuğa emniyet kemerini çıkartmasını, ardından da ön kısma geçerek servisin kapısını açmasını tarif etti. Kemerini çıkartan çocuk aracın kapısını açarak çıktı. Yaklaşık yarım saat aracın içerisinde kalan çocuk ardından taksiyle servisin hostesine teslim edildi. Hostes de çocuğu alarak okulun yakınındaki bir büfeye götürdü. Olay hakkında ailesine haber verilmeyen çocuk büfede akşama kadar patates kızartması yedi. Daha sonra okul çıkışı saatinde tekrar servis aracına binen çocuğun ailesine ait bir telefon numarası arandı ve Ecrin, yine servisle evine bırakıldı.
ŞOFÖRÜN OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ
Olayın ardından Ecrin'in ailesi okula giderek şoförden şikayetçi oldu. Ardından okul yönetimi, isminin Nihat olduğu öğrenilen servis sahibine durumu bildirdi. Bunun üzerine servis sahibi şoförün ve hostesin servisle ve okulla ilişiğini kesti. Olay sonrası yeni bir şoförün ve hostesin işe alındığı ve servisin kullanılmaya devam edildiği öğrenildi. Öğleden sonra okul çıkışında konuşan bir servis şoförü, "Olayı duyduk. Çocuk aracın içerisinde unutulmuş ama sonradan çıkartılmış, çocukta herhangi bir şey yok" dedi.
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