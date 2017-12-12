İstanbul'da polisle girdikleri çatışmada bir üyesi ölen, 9 üyesi de yakalanan gasp çetesinin 12 farklı olay gerçekleştirdiği belirlendi. Çetenin liderlerinden Metin T.'ni, önemli bir fast food restoranın vardiya müdürü olduğu ortaya çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Ataşehir'de 15 gün önce gasp çetesini takip eden polis, soyguncularla çatışmaya girdi. Çatışmada şüphelilerden Ferhat Özdoğan (31) öldü, 1'i yaralı 4 kişi yakalandı. Aynı gece çetenin diğer 5 üyesi de Ataşehir'de buluştukları yerde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nin çeteye ilişkin yaptığı araştırmada önemli detaylara ulaşıldı. Maltepe'de bir evde kalan çete üyelerinin burada aldıkları kararla 12 olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Çete içinde dikkat çeken isimlerden biri de Metin T.'ydi. Çete liderlerinden olduğu belirtilen Metin T.'nin, aynı zamanda bir fast food restoranın vardiya müdürü olduğu öğrenildi. Çetenin, Metin T.'nin kendi işyerinden çaldığı motosikleti kullandığı ve bu motosikletle lüks bir araç çaldığı tespit edildi.

SİLAHLI SALDIRI DA DÜZENLEMİŞLER

Şüphelilerin sadece hırsızlık yapmadığı 28 Kasım'da Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde Suat K. adlı kişiye silahlı saldırı düzenlediği, üzerinde çelik yelek bulunan Suat K.'nıin yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Gasp çetesinin kullandığı bir depoda 3 bin 800 boş kovan, silah yayları, silah kabzeleri, namlu yapımında kullanılan torna makineleri ele geçirildi. Sorgularının ardından 9 kişi adliyeye gönderildi.

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