İstanbul'da yazılımı değiştirilmiş pos cihazı ile 5 bin kişinin kart bilgilerini kopyalayan 22 kişilik çete 2.5 milyon liralık vurgun yaptı. Orjinal pos cihazlarıyla kart kopyalayan çetenin kurbanları arasında polisler dahi bulunuyor.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayrı soruşturma dosyasında vatandaşların kartlarını kopyalayarak vurgun yapan siber çeteyi izlemeye aldı. Siber çete elemanlarının normal pos cihazlarının yazılımlarını değiştirerek kart kopyalayan bir cihaz haline getirdikleri tespit edildi. Vatandaşın kartını kopyalayan pos cihazlarının sanki alışveriş yapmış gibi silip dahi verdiği tespit edildi. Liderliğini Yüksel A.'nın yaptığı siber çetenin moto kurye ve garsonların yardımıyla 5 bin kişinin kredi kart bilgilerin kopyaladıkları belirlendi.



KURBANLAR ARASINDA POLİSLER DAHİ VAR

Pos cihazının yazılımını değiştirerek, hesap ödeyen vatandaşların kredi kartlarını kolayca kopyalayan çete üyelerinin kurbanları arasında polislerin dahi olduğu öğrenildi. Siber çete üyeleri, 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları 5 bin kişinin hesabından 2.5 milyon lira parayı kendi hesaplarına havale etti.





ÇETE ÇÖKERTİLDİ

İlk defa yazılımı değiştirilmiş pos cihazıyla karşılaşan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri Yüksel A. ile garson ve moto kuryelerden oluşan 22 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınanların 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, çete üyelerinden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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