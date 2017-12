12 | 34

MUST

Nişantaşı'nda yer alan Must, yemekleri ve DJ performanslarıyla yeni yılda eğlenceye davet ediyor. Sıcak mezeleri seçmeli ızgara somon, bonfile ve ızgara tavuk ana yemekleri, mercimek çorbası, pizza margaritası ve tatlı seçenekleriyle Must, her damağa hitap eden menüsüyle müşterilerine keyifli bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.