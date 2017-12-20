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İstanbul'da yılbaşında gidilecek mekan rehberi!

20.12.2017 - 15:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Uzun bir yılı geride bırakmamıza ve yeni yıla girmemize kısa bir süre kaldı. İşte 2018 yılını evde geçirmek istemeyenlere özel yılbaşında gidilebilecek mekanlar!

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    2018 yılını evde oturarak geçirmek istemiyorsanız bu haber size! 2018'e girmeye sayılı günler kala yeni yılı karşılayabileceğiniz restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTURK.COM okuyucuları için bir araya getirdik! İşte İstanbul'da yılbaşı için gidilebilecek en güzel mekanlar!

     

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    CVK PARK BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL

    CVK Park Bosphorus, 2018 yılını, Selami Şahin'in unutulmaz şarkıları ve özel gala menüsü eşliğinde, karşılıyor.

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    NOPA

    Nişantaşı'nda bulunan Nopa, şehrin tam içinde olmasına rağmen, kalabalıktan uzak ve özel bir ortam sunuyor. Klasikleşen Nopa lezzetleriyle hazırlanan bir sofra ve eğlenceli müzikleriyle bu mekanda yılbaşı coşkusu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. 

  • 4 2018 yılbaşı programları ve mekanları
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    NOSSA COSTA

    İstanbul Ataköy Marina'nın ünlü mekanlarından Nossa Costa, yılbaşına Hakan Altun'la giriyor. Nossa Costa, eşsiz deniz manzarasının yanında  yılbaşı gecesine özel menüsüyle de misafirlerine güzel bir gece hazırlayacak.

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  • 5 2018 yılbaşı programları ve mekanları
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    MA'NA

    Karaköy'ün uzun soluklu mekanlarından Ma'na yılbaşında hazırladığı programıyla müşterilerini eğlenceye davet ediyor. Ayrıca Ma'na'da son üç yıldır sokak hayvanlarına bağışlanmak üzere 40 lira ekstra ücret alınıyor. Pancarlı bulgur, kaşkarikas, ballı patlıcan, zahter salatası, midye pilaki ve soğuk mezeler burada denenmesi gereken lezzetler arasında.

     

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