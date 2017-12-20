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NOPA

Nişantaşı'nda bulunan Nopa, şehrin tam içinde olmasına rağmen, kalabalıktan uzak ve özel bir ortam sunuyor. Klasikleşen Nopa lezzetleriyle hazırlanan bir sofra ve eğlenceli müzikleriyle bu mekanda yılbaşı coşkusu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.