Uzun bir yılı geride bırakmamıza ve yeni yıla girmemize kısa bir süre kaldı. İşte 2018 yılını evde geçirmek istemeyenlere özel yılbaşında gidilebilecek mekanlar!
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2018 yılını evde oturarak geçirmek istemiyorsanız bu haber size! 2018'e girmeye sayılı günler kala yeni yılı karşılayabileceğiniz restoranlardan otellere mekan önerilerini HABERTURK.COM okuyucuları için bir araya getirdik! İşte İstanbul'da yılbaşı için gidilebilecek en güzel mekanlar!
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CVK PARK BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL
CVK Park Bosphorus, 2018 yılını, Selami Şahin'in unutulmaz şarkıları ve özel gala menüsü eşliğinde, karşılıyor.
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NOPA
Nişantaşı'nda bulunan Nopa, şehrin tam içinde olmasına rağmen, kalabalıktan uzak ve özel bir ortam sunuyor. Klasikleşen Nopa lezzetleriyle hazırlanan bir sofra ve eğlenceli müzikleriyle bu mekanda yılbaşı coşkusu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.
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NOSSA COSTA
İstanbul Ataköy Marina'nın ünlü mekanlarından Nossa Costa, yılbaşına Hakan Altun'la giriyor. Nossa Costa, eşsiz deniz manzarasının yanında yılbaşı gecesine özel menüsüyle de misafirlerine güzel bir gece hazırlayacak.
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MA'NA
Karaköy'ün uzun soluklu mekanlarından Ma'na yılbaşında hazırladığı programıyla müşterilerini eğlenceye davet ediyor. Ayrıca Ma'na'da son üç yıldır sokak hayvanlarına bağışlanmak üzere 40 lira ekstra ücret alınıyor. Pancarlı bulgur, kaşkarikas, ballı patlıcan, zahter salatası, midye pilaki ve soğuk mezeler burada denenmesi gereken lezzetler arasında.
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GÜNAY RESTAURANT
İstanbul'daki gazino kültürünün son temsilcilerinden Günay Restaurant, 2018 yılbaşı programıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 31 Aralık 2018 Pazar günü Günay Restaurant'ta pop müziğinin önemli isimlerinden Kenan Doğulu sahne alacak.
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DİVAN RESTORANLARI
Divan Brasseire Bebek, Divan Brasseire Kalamış, Divan Brasseire Beyoğlu ve Divan Pub Erenköy yılbaşına özel hazırladığı menüsü ve canlı müzik performanslarıyla öne çıkıyor. Divan restoranlarındaki yeni yıl yemeğinin fiyatı ise 180 liradan başlıyor.
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THE POPULIST
İstanbul'un yükselen yerlerinden Bomontiada'da bulunan The Populist, 2017 yılını eğlenceyle uğurlamak isteyenlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi sunuyor. The Populist'in yılbaşı menüsünde kızarmış tavuk çıtır kalamar gibi atıştırmalıkların yanı sıra salata gibi hafif lezzetler de yer alıyor. Mekanın ana yemeği ise hindi!
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RÂNA
Boğaz manzarasına tepeden bakan Râna, yeni yıla keyifle girmeyi bekleyen müşterilerine eşsiz bir ziyafet sunuyor. Mekan, taze balıkları ve zengin mezeleriyle, Türk meze ve meyhane kültürünü yaşatmaya devam ediyor.
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KUPAŞ RESTAURANT
Karaköy'de yer alan Kupaş, Damla Pehlivan Duo performansı eşliğinde sunulacak yılbaşı menüsüyle unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
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SPAGO İSTANBUL
2 Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın restoranı Spago İstanbul, portakallı karnabahar çorbası, hardallı patates püresi, levrek balığı, 40 gün dinlendirilmiş Denver steak'i ve daha pek çok lezzetiyle yeni yıla merhaba demeye hazırlanıyor. Spago İstanbul'da yılbaşı gecesinde güzel bir yemeğin yanında Cafe Cubano da sahne alacak.
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MUST
Nişantaşı'nda yer alan Must, yemekleri ve DJ performanslarıyla yeni yılda eğlenceye davet ediyor. Sıcak mezeleri seçmeli ızgara somon, bonfile ve ızgara tavuk ana yemekleri, mercimek çorbası, pizza margaritası ve tatlı seçenekleriyle Must, her damağa hitap eden menüsüyle müşterilerine keyifli bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.
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RAFFLES İSTANBUL ZORLU CENTER
Raffles, Modern Brasserie konseptli Rocca Brasseire ve Özel Restaurant'ında düzenlenen gala yemeğiyle misafirlerini ağırlayacak. Rocca Restaurant'ta gala yemeğinin fiyatı 900 lira. Özel restoran yılbaşı yemeğinin fiyatı ise kişi başı 950 lira.
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SHERATON İSTANBUL ATAKÖY HOTEL
Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, yılbaşı etkinliği için Balo Salonu, Mey Türk Restaurant ve Trendy Lounge Bar'da farklı alternatiflerle misafirlerini bekliyor. Leziz bir yemeğin yanında Sheraton Ataköy'deki Balo Salonu'nda Yeni Türkü'yü, Mey Türk Restaurant'ta Grup Pera'yı, Trendy Lounge Bar'da ise DJ performansı dinleyebilirsiniz.
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SHANGRI LA BOSPHORUS İSTANBUL
Shangri La Bosphorus İstanbul yeni yıl yemeği, canlı müzik performansı ve eşsiz manzarasıyla müşterilerini bekliyor. Deniz manzaralı masalarda kişi başı set menüler 900, diğer masalarda ise 830 lira...
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RADISSON BLU OTELLERİ
Radisson Blu Tuzla, Radisson Blu Residence, Radisson Blu Conference and Airport Hotel, Radisson Blu Ataköy ve Radisson Blu Bosphorus Hotel İstanbul yılbaşında sunduğu etkinlikler ve menüsüyle bu geceyi unutulmaz kılıyor.
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PERA PALACE HOTEL
Beyoğlu'nda yer alan Pera Palace Hotel yeni yıl menüsüyle öne çıkıyor.
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Marmara uskumrusu, hindi, füme dana antrikot, dana incik, portakal ve daha pek çok lezzete ev sahipliği yapan mekanda yılbaşı menüsünün fiyatı 595 lira...
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MÖVENPICK HOTEL İSTANBUL
Mövenpick'in 20. katında yer alan Skyline Club Lounge'da canlı müzik eşliğinde 2018 yılını karşılayabilirsiniz.
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CONRAD İSTANBUL
Conrad İstanbul Bosphorus, yeni yılı Boğaz’ın panoramik manzarası ve canlı müzik eşliğinde her biri ziyafete dönüşen yılbaşı aktiviteleri ile karşılıyor. Manzara Restaurant’ta gerçekleşecek yılbaşı set menü fiyatı 230 TL.
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Conrad İstanbul Bosphorus, Boğaz'ın en güzel manzarasını sunan mekanı Summit Bar&Terrace'ın Gurme Yeni Yıl Menüsü’nde; Akdeniz balık buğulamasından, levrek ve fener balığı rulosuna; Füme ördek konfiden, Dana madalyonlarından siyah çikolata üçlemesine geniş bir menü yer alıyor.
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Summit Bar&Terrace'da saat 23.30’da dans pistine dönüşecek Summit Bar&Terrace’daki partiye katılmak isteyenler için içecekler dahil kişi başı fiyatı 290 TL.
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GRAND HYATT İSTANBUL
Grand Hyatt İstanbul, 34 Restoran'da özel bir gece vadediyor. Caz ve piyano ağırlıkta müziklerin çalınacağı yılbaşı gecesi, daha sonra after party ile devam ediyor.
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FAIRMONT QUASAR İSTANBUL
Fairmont Quasar İstanbul, Aila ve Stations'daki yılbaşı kutlama seçenekleriyle müşterilerine keyifli bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Canlı müzik ve özel bir menü sunan Fairmont Quasar, yeni yıl brunch'ıyla da 2018'in ilk saatlerini mutlulukla geçirtecek.
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GRAND TARABYA
The Grand Ball Room'da Ferhat Göçer ve orkestrası sevilen şarkılarıyla müzik ziyafeti çektirecek. Yılbaşı menüsünün fiyatı kişi başı 1. kategori 260, 2. kategori 235 Euro.
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THE RITZ CARLTON
The Ritz-Carlton, 5 aşamalı özel menüsüyle müşterilerini karşılıyor. Yılbaşı gecesinin kişi başı fiyatı ise 695 lira. Öte yandan Yeni Yıl Meyhanesi'nin kişi başı fiyatı da 495 lira. Yeni yılın ilk gününde Boğaz'a karşı kahvaltının fiyatı ise 195 lira.
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TITANIC HOTELS
Titanic Business Bayrampaşa, oryantal dans gösterisi, DJ performansı ve zengin menüsüyle yeni yıla giriyor. Titanic Business'in yılbaşı paketi ise kişi başı 249 liradan başlıyor. Titanic Port Bakırköy, oryantal dans gösterisi ve zengin menü eşliğinde 2 program sunuyor.
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Otelin en üst katındaki deniz manzaralı Compass Restaurant'ın kişi başı fiyatı 289, Balo Salonu'nda gerçekleşecek programın kişi başı fiyatı ise 269 liradan başlıyor... Yerli ve yabancı pop klasiklerinden türkülere uzanan geniş repertuarıyla Titanic Business Kartal'ın kişi başı fiyatı da 295 liradan başlıyor.
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ÇIRAĞAN PALACE KEMPİNSKİ
Yeni yıla Çırağan'ın ihtişamı ile girmek isteyenleri enfes lezzetler bekliyor.
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Altın yapraklı istiridye ıstakoz pilaki, trüf mantarlı kaz ciğeri, safranlı mantı bohçası ve daha pek çok lezzetten oluşan yılbaşı menüsü 950 lira.
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YELKEN
Eşsiz Boğaz manzarası, leziz Akdeniz mutfağı, kaliteli sunumu ve şık dekorasyonu ile Boğaz'ın incisi konumunda bulunan Yelken Restaurant Yeniköy'de yılbaşı gecesi için tüm hazırlıklar tamam.
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2017'nin son gecesinde misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmak için 3 farklı menü hazırlayan mekanda, kişi başı fiyatlar 185 TL’den başlıyor.
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WİSH MORE İSTANBUL
Wish More Hotel Istanbul, konuklarına eğlence, gurme lezzetler ve konfor dolu bir yılbaşı gecesi sunacak. Sıra dışı reçetelerin başrolde olacağı gala yemeği ile başlayacak 2018 coşkusu, Rıza Cumhur Demir ve orkestrasının sahne alması ile zirveye taşınacak. Konaklamanın da dahil olduğu özel paketi tercih eden misafirler ise yeni yılın ilk sabahına huzurlu bir merhaba diyecek.
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Saat 20.00'dan yeni yılın ilk saatlerine kadar sürecek yılbaşı programının kişi başı fiyatı oturma düzenine göre 259 TL, 279 TL ve 299 TL olarak değişiklik gösteriyor. Konaklama seçeneğinin de dahil olduğu paket ise 359 TL, 379 TL ve 399 TL olarak fiyatlandırılıyor.
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