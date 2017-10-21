DHA'nın haberine göre, İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oldu. Özellikle İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi. Sis Taksim Meydanı ve Fatih'te de etkili oldu.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da gece boyu devam eden yoğun sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları'nda iptale neden oldu. Saat 07.05'te yapılması Sarıyer-Eminönü ring seferi, yoğun sis ve düşen görüş mesafesi nedeniyle iptal edildi.





İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor!































İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor!

SÜRÜCÜLER UYARILDI

İBB Trafik Kontrol Merkezi ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.

İSTANBUL YOL DURUMU

SİSİN ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ YİTİRMESİ BEKLENİYOR

Sürücüler, kazalara sebebiyet vermemek için araçlarının sis farları ve dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızlarda ilerleyebildi. Kent içi yollarda aksamalara yol açan sisten uçak seferleri etkilenmedi. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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