İstanbul'da yürekleri burkan manzara!

Bahçelievler Yenibosna'da "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, yol ortasında kendinden geçti.

İHA'nın haberine göre; Yenibosna'da "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki gencin ibretlik hali yürekleri sızlattı. Genç, yol ortasında kendinden geçti. Gencin halini umursamayan vatandaşlar yanından geçip gitti. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ve içler acısı hali yürekleri burkan genç, daha sonra gözden kayboldu.

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