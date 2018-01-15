İstanbul'da ihbar üzerine bir otomobili takibe alan narkotik polisi, aracı park ettikten sonra restoranda yemek yiyen şahıslara nefes kesen bir baskın düzenledi. Baskında yere yatırılarak kelepçelenen 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada teybin içine yapılan özel bölmeden uyuşturucu fışkırırken, bagajında "GIO" diye tabir edilen 500 bin lira değerinde kimyasal uyuşturucu sıvı ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre, İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, nefes kesen bir operasyon daha gerçekleştirdi. Kentteki bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine narkotimleri harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından tim, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde 34 RH 1623 plakalı otomobilin yerini tespit ederek takibe aldı. Saatler süren takip sonrası 3 şahıs, kullandıkları aracı Fatih Millet Caddesi üzerinde park ettikten sonra yemek yemek üzere restorana girdi.
RESTORANA NEFES KESEN BASKIN
Otomobili takipte olan narkotimleri ise bir süre bekledikten sonra hazırlıklarını tamamlayarak restorana baskın düzenledi. Şahısları etkisiz hale getirdikten sonra restoranın önünde yere yatırarak kelepçeleyen tim, ardından otomobilde arama yaptı. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çok sayıda kayıtları çıktı.
UYUŞTURUCU FIŞKIRDI
Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından araçta arama yapan polis, içeride çok miktarda skunk, metamfetamin ve extacy diye tabir edilen satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelere el koyulmasının ardından araçta aramalarını sürdüren tim, teypte bir anormallik olduğunu fark etti. Yapılan incelemede yerinden çıkartılan teybin içindekiler polisi bile şaşırttı. İçerisine yapılan özel bölmeye uyuşturucu depolandığını gören tim, buradan çıkan maddeleri de ele geçirdi.
KİMYASAL UYUŞTURUCU SIVI ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan narkotimleri bagajda da şişe içerisine konulmuş 3 adet kimyasal sıvı ele geçirdi. Sıvıların yapılan incelemesinde "GIO" diye tabir edilen uyarıcı kimyasal uyuşturucu sıvı olduğu belirlendi. Sıvının damlasının 100 dolara satıldığı, ele geçirilen sıvıların ise değerinin 500 bin lira olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin liraya ise el konuldu.
Operasyonun ardından gözaltına alınan S.D., İ.S. ve İran uyruklu M.N. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Fatih Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.N. ise sınırdışı edildi. Kiralık olduğu öğrenilen ve sahibinin de aynı suçtan emniyette kaydı olan araca ise el konuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.