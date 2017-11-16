İstanbul'da E-5 Karayolu Edirnekapı Mevkiinde zincirleme trafik kazası meydan geldi. Edirnekapı'da, bariyer onarım çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kamyonete arkadan gelen bir cipin çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; kaza sonrası trafikte seyreden sürücüler polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza mahalline gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında, trafik akışı kısa bir süre iki şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmalarının sona ermesiyle birlikte trafik akışı tekrar normale döndü.

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