BUGÜN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadınlara atfedilen bu özel gün ne yazık ki yine buruk geçiyor. Zira kadınların maruz kaldığı şiddet, eşitsizlik, ayrımcılık, taciz ve sömürü tablosu bu yıl da değişmedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre; 2017’de 300 kadın şiddetten kaçabilmek için kimlik değiştirmek zorunda kaldı. 2015’te 303, 2016’da ise 328 olan kadın cinayeti sayısı 2017’de 409’a yükseldi. 332 kadın ise cinsel istismara maruz kaldı. Kadınların 88’i kendi hayatına dair kararlar almak isterken, 30’u ise boşanmak istediği için katledildi. Kadın cinayetinin gerçekleştiği illerin başını İstanbul çekiyor. Megakentte 2015’te 34, 2016’da 42, geçen yıl ise 57 kadın öldürüldü. 2018’in ilk ayında Türkiye genelinde 28 kadın öldürüldü. Gazete Habertürk'ten Can Mete'nin haberi...

SIĞINACAK BELEDİYE YOK

Kimi zaman geçim sıkıntısı, kimi zaman da psikolojik bahanelerin arkasına sığınarak kadınları döven, arabasını su kanalına atan, evini dinamitleyen, bıçaklayan, kurşunlayan erkeklerin haberleri bitmek bilmiyor. Kadınları geçici sürelerle sığınma evlerinde ağırlamakla sorunun çözülmediği de aşikâr ki sığınma evi konusunda da ciddi sıkıntılar var. Geçen yıl 8 Mart’ta yaptığımız haberde, bir kadın muhabirimiz İstanbul’daki 39 belediyeyi arayıp şiddete maruz kaldığını söyleyerek sığınma talep etmişti. Ancak 34 belediyeden olumsuz yanıt almıştı. Peki kadına sığınma evi yardımında bulunmayan yerel yönetimler, şiddetin başrolündeki erkekleri rehabilite etmek için ne yapıyor? İşte bu yıl da bu sorunun izini sürdük. 39 ilçe belediyesini arayarak “Eşime şiddet uyguluyorum, öfke kontrol problemim var. Bana yardım edin” dedik.

‘YARDIM EDEMEYİZ’

Şiddeti itiraf edip yardım istememize rağmen aldığımız yanıtlar hiç de iç açıcı değildi. 39 ilçe belediyesinin 7’sinden “Psikolojik destek birimimiz yok, size yardım edemeyiz” yanıtını aldık. Aralarında “Belediye böyle işlere bakmıyor’ diyerek bizi tersleyen dahi oldu. Psikolojik destek verdiğini belirten belediyelerde de uygulama ağır aksak yürüyor. “Öfke kontrol problemim var, her an şiddet uygulayabilirim” dememize rağmen, 14 belediye psikolog randevularını ancak 15 Mart-1 Nisan arasına verebildi. Tedaviyi kendi talep eden şiddet bağımlısı bir bireye bile uzak tarihlere randevu verildiğini düşünecek olursak, şiddet gören kadınların durumu daha net görülebiliyor. Randevu almak için ulaştığımız 3 belediyeden aldığımız numaraları defalarca denedik fakat açan olmadı. Bir başka belediyeden ise “Psikoloğumuz var ama izinde” yanıtını aldık. 6 Mart tarihinde “Kayıt yaptırın, biz size döneriz” diyen bir belediye ise 2 gün boyunca dönüş yapmadı. Sadece 13 belediyeden birkaç gün sonrası için randevu alabildik.

İŞTE O CEVAPLAR

- Bu konuda bir çalışmamız yok. Bakanlık size yardımcı olabilir, 183 olması lazım.

- Psikolog var ama bu konuya bakmıyor. 153’ü arayabilirsiniz.

- 153 ya da 172’yi arayın. (172 diye kısa bir hat yok!)

- Aile danışmanı ve uzman psikologlarımız size seve seve yardımcı olur ama randevular dolu. En erken nisanda gelebilirsiniz.

- İBB’nin verdiği destek çalışmalarına katılabilirsiniz.

- Psikoloğumuz var ama izinde, daha sonra ulaşmayı deneyin.

- Mart sonuna kadar randevu yok, daha sonra arayın.

- Belediyeler böyle işlere bakmıyor ki.

- Aile Danışma Merkezi’ni arayın, arkadaşlarımız size döner.

İlçe belediyelerinin bazıları, adres olarak İBB’yi gösterdi. Peki İBB ne yapıyor? Kadınları sığınma evinde ağırlıyor, hukuki süreçte yardımcı oluyor, psikolojik danışmanlık merkezleri aracılığıyla destek veriyor.

ŞİDDET GÖREN NE YAPMALI?

Şiddet maruz kalan kadınlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, valilik, kaymakamlık, polis merkezi, jandarma karakolu, cumhuriyet başsavcılığı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile sağlık kuruluşlarına başvurabilir. Ayrıca 0212 656 96 96’dan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na, 444 43 06 Gelincik Hattı’na ve Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı’na 7 /24 ücretsiz ulaşılabilir.

‘BELEDİYELER ROL ALMALI’

Ailede erkeğin eş ve çocuklara göre baskın rolde olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu, kadına şiddeti değerlendirdi: “Erkeğin eğitimi ve psikolojik desteği çok önemli. Şiddetin çıkış noktası erkek olduğu için sorun elbette oradan ele alınmalı. Fakat kadınlara da çok önemli bir rol düşüyor. Kadınlar ‘Reisimiz erkek’ deyip boyun eğmemeli, şiddeti içselleştirmemeli, hak görmemeli. Kimsenin kimseye şiddet uygulama hakkı yoktur. Eğitim ve destek noktasında belediyeler daha aktif ve daha etkin rol almalı, tarafları uzlaştırmacı değil sorun çözücü politikalar izlemeli.”

‘DUYARSIZLIK SİRAYET EDİYOR’

Psikolog Nur Yaycıoğlu, şiddetin kaynağının erkeğin yetişme biçimi olduğunun altını çizdi: “Kadına şiddet konusunda Avrupa’da birinciyiz, dünyada ise kabile ülkeleriyle yarışıyoruz. Bu noktada Türk erkeklerinin utanması lazım. Çocukluktan itibaren yanlış yetiştirilen erkekler, üstünlük kompleksi ve şiddetle kendini kabul ettirme güdüsü taşıyor. Terk edildiği ya da istenmediği zaman erkekliğine bir müdahale edilmiş gibi hissediyor. Toplumun duyarsızlığı belediyelere kadar sirayet etmiş. Sığınma evleri, erkek eğitimleri, psikolojik destek eksiklikleri hep bundan kaynaklanıyor.”

BAKANLIĞIN ŞİDDETİ ÖNLEME PROJELERİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına şiddetin önüne geçebilmek için Avrupa Birliği Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitimleri, Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri gibi birçok proje yürütüyor. Bakanlığa bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik danışmanlık hizmeti veriyor. Geçici süre için güvenli bir şekilde barınma ihtiyacı karşılanan mağdurlara, psikolojik ve hukuki destek sağlanıyor.

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