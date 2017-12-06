İstanbul'daki çikolata müzesi, iştah kabartıyor

Esenyurt’ta bulunan çikolata müzesi, ziyaretçilerine “tatlı bir izlenim’’ bırakıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre dünyanın sayılı müzelerinden, Türkiye’nin ilk çikolata müzesi çikolata ve sanatseverleri buluşturmak üzere açıldı. Çocuklar ve çocuk ruhu taşıyan yetişkinler için tasarlanan müzede, tarihte iz bırakan liderlerden Türk İslam sanatının şaheserlerine, dünya sanatının baş yapıtlarından masal kahramanlarına, ünlü sanatçılardan efsanelere kadar çikolatadan yapılmış çeşitli eserler sergileniyor. Çikolatanın en şımarık görüntüsü çikolata şelalesinin de yer aldığı müzede ‘Ana Solan’, ‘İstanbul Salonu’, ‘Türk Büyükleri Salonu’, ‘Sanatçılar Salonu’ ile dünya tarihinde geçmişe çikolata tadında yolculuk yaptıran ‘Medeniyetler Salonu’ da yer alıyor.

çikolata müzesi