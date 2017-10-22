Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevki Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde 2 gün önce meydana gelen kazada Altan D. yönetimindeki otomobil otoyolda bulunan Orhan G. idaresindeki tıra arkadan çarptı. İHA'nın haberine göre; Kazada Altan D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, aynı araçta bulunan üniversite öğrencileri Merve Oruç ve Ezgi Teomete olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Merve Oruç'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İkitelli Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Saraykışla köyüne gönderildi.

NAAŞININ ÜZERİNE BEYAZ GELİNLİK DUVAĞI ÖRTÜLDÜ

Veli ve Nargül Oruç çiftinin ilk çocukları olan, İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencisi Merve Oruç'un cenazesi İstanbul'dan Saraykışla köyü Hüseyin Evliya Cemevi'ne getirildi. Cemevi önüne getirilen Merve Oruç'un naaşının üzerine beyaz gelinlik duvağı örtüldü. Cemevi önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kız köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Oruç'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merve Oruç

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